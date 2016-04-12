ماذا قالت فيفي عبده عن فستانها الفرعوني وحملة السخرية منه؟

أعربت الفنانة فيفي عبده عن استغرابها للهجوم الذي تعرّضت له، بعد ظهورها بفستان فرعوني في مهرجان نفرتيتي للموضة والثقافة، الذي أقيم مؤخّراً في مدينة الأقصر.

وقالت فيفي في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت" إنها لا تعلم من هاجمها، لأنّ التعليقات التي كانت على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي معظمها إيجابيّة. وقالت إنّ الفستان الذي ارتدته مناسب للحدث جداً، وإنه صمّم على أيدي مصمّمة الأزياء المحترفة السيدة منى المنصوري، رئيسة المهرجان، من أجل الحدث.

وختمت قائلة: "في النهاية، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع؛ ووارد جداً أن أرتدي فستاناً يعجب به البعض ولا يعجب به البعض الآخر؛ فهذه مسألة أذواق".