مقتل 40 من (داعش) خلال عملية تطهير قضاء”هيت‬” بالأنبار

واصلت قوات “مكافحة الإرهاب‬” اليوم عملية تطهير مناطق قضاء”هيت‬” غربي الأنبار، وتمكنت من تحرير مستشفى هيت‬ وأحياء القادسية والجمعية والزهور وتتقدم لاستكمال استعادتها من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.

وأسفرت الاشتباكات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم بواسطة الأسلحة المتوسطة بإسناد من المدفعية وطيران الجيـــش والتحالف الدولي عن مقتل 40 إرهابيا، بالإضافة إلي جندي عراقي وجرح ثمانية آخرين.

وعثرت قوات”مكافحة الإرهاب‬” على مخازن أسلحة للتنظيم تشمل قذائف هاون وعتاد عسكري خلفه مسلحو داعش‬ في أحياء هيت المحررة، كما سيطرت على سيارة مفخخة قبل تفجيرها.

> كما قصفت طائرات التحالف الدولي تجمعات ومقرات لداعش في قضاء هيت، وفق معلومات استخباراتية، ودمرت خلالها سيارة مفخخة كانت مخبأة بأحد البساتين في منطقة زراعية، كما تم تدمير مقرات لقيادات داعش ومخازن للأسلحة والعتاد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت انطلاق عملية تحرير قضاء “هيت” على نهر الفرات غربي الأنبار من قبضة داعش يوم الخميس 31 مارس بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والفرقة 16 بالجيش العراقي.

أ ش أ