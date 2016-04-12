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صراع بين رئيس الوزراء الأردنى ورئيس مجلس النواب يتجلى تحت قبة البرلمان

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صراع بين رئيس الوزراء الأردنى ورئيس مجلس النواب يتجلى تحت قبة البرلمان صراع بين رئيس الوزراء الأردنى ورئيس مجلس النواب يتجلى تحت قبة البرلمان
ذكرت وكالة أنباء سرايا الأردنية أن الصراع بدا واضحا بين رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال جلسة النواب الصباحية الرقابية، وذلك بعد صراع الوثائق الذى نشب بينهما.

وأكدت الوكالة أن خلاف وقع بين الاثنين فى نهاية الجلسة عندما طلب رئيس الوزراء الأردنى من رئيس مجلس النواب الحديث فتحدث رئيس الأردنية بكلمات قليلة، فباغته المهندس عاطف الطراونة بأسلوب يدل على وجود خلاف بين الطرفين، حيث قاطعه بالقول "رفعت الجلسة يعطيك العافية" الأمر الذى أثار غضب رئيس الوزراء الأردنى وظهر ذلك على وجهه.

رفع رئيس مجلس النواب الأردنى الجلسة مقاطعا حديث النسور فغادر وزراء الحكومة الذين حضروا الجلسة مسرعين، ومنهم وزيرا الداخلية والإعلام والصحة.

يذكر أن الجلسة وصفت بالنارية بعد مناقشة طويلة لكتب ديوان المحاسبة ومسألة الحكومة عنهم.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور قرر إحراج رئيس مجلس النواب الطراونة والإيحاء للمهتمين بأن الأخير يطلب تعيينات 109 أشخاص غير شرعية فيرد عليه الأخير برسالة "قوية" شديدة اللهجة، يطلب رئيس مجلس النواب الأردنى فى كتاب رسمى الموافقة فيرد عليه رئيس الحكومة الأردنية بكتاب رسمى موجع يقول فيه بالموافقة على الطلب بعد "تردد" على أن تكون هذه المرة الأخيرة التى يطالب فيها النواب بتعيينات، وذلك لم يحصل.

رئيس مجلس النواب الأردنى يغادر بعد مشاركته فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى
>http://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-/2671306#.Vw0pyvl96M8

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