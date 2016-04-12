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مركز "فتا" الفلسطينى يبدأ استقبال طلبات المتقدمين لـ"العرس الجماعى"

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مركز "فتا" الفلسطينى يبدأ استقبال طلبات المتقدمين لـ"العرس الجماعى" مركز "فتا" الفلسطينى يبدأ استقبال طلبات المتقدمين لـ"العرس الجماعى"
أعلن المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" عن بدء استقبال طلبات المتقدمين للاستفادة من مشروع العرس الجماعى لذوى الاحتياجات الخاصة من جرحى الحرب، الممول من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية والمتحدة.

وذكر البيان أن المشروع يهدف إلى مساعدة (50) شاب لبدء حياتهم الزوجية من مختلف محافظات قطاع غزة الخمس، من ذوى الاحتياجات الخاصة نتيجة الحروب على غزة، على أن تنطبق عليهم عدة معايير وشروط.

وأعلن المركز للراغبين فى الاستفادة من المشروع ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط الواجب توفرها فى المتقدم أو المتقدمة.

مشروع العرس الجماعى فى غزة (1)

مشروع العرس الجماعى فى غزة (2)


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