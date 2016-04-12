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أخبار السعودية اليوم.. الحكومة تناقش الاتفاقيات "المصرية – السعودية"

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أخبار السعودية اليوم.. الحكومة تناقش الاتفاقيات "المصرية – السعودية" أخبار السعودية اليوم.. الحكومة تناقش الاتفاقيات "المصرية – السعودية"
تداولت اخبار اليوم عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم أنه يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الأسبوعي لمناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية، وتقارير الوزراء المختلفة بالإضافة إلى استعراض تقرير حول زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.

أخبا السعودية اليوم


>وجاء فى أخبار السعودية اليوم، دعت السفارة المصرية بالرياض المواطنين المصريين المتواجدين على أرض المملكة العربية السعودية المدرجين على قاعدة بيانات الناخبين فى دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب التكميلى بهذه الدائرة فى الخارج، وذلك يومى 15 و16 أبريل الحالى من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء.

وأشارت فى بيان اليوم، الثلاثاء، إلى أن جولة الإعادة ستكون يومى 26 و27 أبريل الحالى، وذلك طبقا للجدول الزمنى الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.. مبينة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين للترشح بهذه الدائرة وانتمائهم الحزبى ورمزهم الانتخابى على موقع اللجنة العليا www.elections.eg.

وتجرى عملية الانتخاب فى السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة ويشترط أن يحمل المواطن أصل جواز السفر المميكن، أو أصل بطاقة الرقم القومى إضافة إلى مستند رسمى يثبت أنه مقيم خارج .

أخبار السعودية اليوم


>أكد أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، أن الزيارة التاريخية التى قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة حققت الأهداف المرجوة، وازدادت العلاقات بين البلدين قوة ومتانة، وأن مستوى هذه العلاقات أصبح يرتقى إلى التحالف بينهما.

وأشار قطان فى بيان له إلى الاستقبال الحار الذى لقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال فترة الزيارة، ولاسيما الاستقبال الغير مسبوق فى مجلس النواب، الذى أكد محبة وتقدير واحترام كافة أطياف الشعب المصرى له واستشعارهم لمحبته لمصر وشعبها، لافتاً إلى أن تكريم جامعة القاهرة للملك سلمان ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، جاء بناء على أنه شخصية عالمية محورية لها تأثيرها البالغ والمشهود فى العالم العربى والإسلامى والدولى، واسهاماتها البارزة فى خدمة الإسلام والمسلمين فى كافة أنحاء العالم.

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