أخبار سوريا اليوم.. بشار الأسد: النظام الفيدرالى سيدمر سوريا

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على تصريحات الرئيس السورى بشار الأسد حول فيدرالية سوريا، واعتبره نظاما يدمر بلاده، كما تناولت أخبار سوريا اليوم تحطم مروحية روسية ومقتل طيارين نتيجة خلل فنى فى سوريا، وضربات قوات التحالف الدولى لداعش فى سوريا.>جدد الرئيس السورى بشار الأسد، - خلال استقباله وفدا برلمانيا روسيا فى دمشق، اليوم الثلاثاء - موقفه الرافض لفيدرلة سوريا، معتبرا أن النظام الفيدرالى سيدمر بلاده، وقال الأسد - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "اليوم فى جنيف يجرى نضال من أجل مستقبل سوريا، ويمكنكم أن تسألوا أى مواطن سورى، وهو سيقول لكم إن الفيدرالية لن تساهم فى توحيد البلاد"، مؤكدا ضرورة أن "يطرح مشروع دستور سورى جديد للنقاش الشعبى، لكى يدعمه الشعب برمته".

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء إن حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيرانى أبلغ ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا بأن تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار فى سوريا مؤخرا قد يضر بمحادثات السلام.

أخبار سوريا اليوم

>وقال أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركى إن الجيش التركى قصف اليوم الثلاثاء أهدافا لتنظيم داعش فى شمال سوريا، ردا على قصف عبر الحدود أصاب بلدة تركية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم مروحية روسية ومقتل طيارين نتيجة خلل فنى فى سوريا، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل، وعلى جانب آخر، قالت وكالة دوجان التركية للأنباء "إن بلدة حدودية تركية تعرضت للقصف من سوريا اليوم الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى".

ميدانيا نفذت قوات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 13 ضربة جوية ضد تنظيم (داعش) فى سوريا والعراق، وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب - أورده الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) - بأن قوات التحالف الدولى نفذت 4 ضربات جوية بالقرب من منبج ومارع مستخدمة طائرات مهاجمة.

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