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بالصور.. رئيس البرلمان مطالبا النواب 3 مرات: "أرجو التزام الهدوء"

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بالصور.. رئيس البرلمان مطالبا النواب 3 مرات: "أرجو التزام الهدوء" بالصور.. رئيس البرلمان مطالبا النواب 3 مرات: "أرجو التزام الهدوء"
طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان المتواجدين فى القاعة العامة لمجلس النواب لمناقشة برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، 3 مرات على التوالى بالهدوء قائلا "أرجو من النواب التزام الهدوء"، وذلك بعد ارتفاع الصوت داخل القاعة بسبب الأحاديث الجانبية للنواب.

واللافت النظر، هو استمرار مغادر أعضاء مجلس النواب القاعه الرئيسية لمجلس النواب، خلال مناقشة برنامج ، فرغم حضور قيادات دعم الجلسة الثانية فإن بعضهم غادر القاعة، فيما استمر النائب سعد الجمال، الرئيس المؤقت للائتلاف داخلها.

وعندما توجه النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب للحديث مع النائب خالد يوسف، علق الدكتور على عبد العال بقوله "السيد النائب أسامة شرشر، أرجو أن تجلس مكانك".

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (1)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (2)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (3)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (4)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (5)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (6)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (7)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (8)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (9)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (10)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (11)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (12)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (13)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (14)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (15)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (16)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (17)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (18)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (19)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (20)

الجلسه الختاميه - مجلس النواب - البرلمان (21)


>- الوفد الألمانى لرئيس البرلمان: مصر تنعم بالاستقرار تحت قيادة السيسى
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>حقيقة تعليمات الأجهزة الأمنية لـ"البرلمان".. أنور السادات يتهمها بالتدخل فى اختيارات المرشحين لـ"اللجان النوعية".. و"النواب" يهاجمونه: تطاول وتبرير للخوف من الفشل.. ومصادر: هيئة المكتب تبحث آلية الرد

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