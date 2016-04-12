بالصور.. رئيس البرلمان مطالبا النواب 3 مرات: "أرجو التزام الهدوء"

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان المتواجدين فى القاعة العامة لمجلس النواب لمناقشة برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، 3 مرات على التوالى بالهدوء قائلا "أرجو من النواب التزام الهدوء"، وذلك بعد ارتفاع الصوت داخل القاعة بسبب الأحاديث الجانبية للنواب.

واللافت النظر، هو استمرار مغادر أعضاء مجلس النواب القاعه الرئيسية لمجلس النواب، خلال مناقشة برنامج الحكومة، فرغم حضور قيادات دعم مصر الجلسة الثانية فإن بعضهم غادر القاعة، فيما استمر النائب سعد الجمال، الرئيس المؤقت للائتلاف داخلها.

وعندما توجه النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب للحديث مع النائب خالد يوسف، علق الدكتور على عبد العال بقوله "السيد النائب أسامة شرشر، أرجو أن تجلس مكانك".

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