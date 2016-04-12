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بالصور.. "تمريض قناة السويس" تكرم إدارة الإعلام بالجامعة

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بالصور.. "تمريض قناة السويس" تكرم إدارة الإعلام بالجامعة بالصور.. "تمريض قناة السويس" تكرم إدارة الإعلام بالجامعة
كرمت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، فريق إعلام الجامعة، برئاسة المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام، وأعضاء الفريق المكون من ياسر الشريف نائب المدير العام، وياسر متولى مساعد المدير، ورئيس قسم الشئون المالية والإدارية، وخيرى النجار كبير مصورى الجامعة، وسارة صادق مساعد المدير رئيس قسم التحرير والنشر، وأحمد على رئيس قسم الإخراج وسامى نافع مساعد المدير، ووسام مجدى أخصائى إعلام، وعلاء على، وعمرو مصطفى، ، ومحمود يوسف مصور، ومحمد القماش جرافيك، بحضور الدكتور وليد شعبان والدكتورة إيناس عبد الله وكيلى الكلية، والسيد محمد الشبراوى أمين الكلية.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة الكلية، جهد فريق الإعلام فى تغطية أخبار وأنشطة الجامعة وأهدت مع قيادات الكلية الفريق شهادات تقدير لهم.

وأشارالمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير الإعلام بالجامعة إلى أن ما يقوم به فريق الإعلام من تغطية متميزة ترجع إلى الدعم والمساندة القوية من إدارة الجامعة، وما يوفره الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والنواب والعمداء من دعم لكل أعضاء الفريق.

تمريض قناة السويس تكرم إدارة الإعلام بالجامعة (1)

تمريض قناة السويس تكرم إدارة الإعلام بالجامعة (2)

تمريض قناة السويس تكرم إدارة الإعلام بالجامعة (3)

تمريض قناة السويس تكرم إدارة الإعلام بالجامعة (4)


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