فريق "إيناكتس" تجارة سوهاج يواصل أنشطته بمشروع علمى للطلاب

واصل فريق إيناكتس بكلية التجارة بجامعة سوهاج فعالياته بمشروع علمي للطلاب، ‏وذلك بعدة أماكن مختلفة بالحرم الجامعي، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين رئيس ‏الجامعة، وأضاف أن الجامعة تدعم كافة الأنشطة التي تقوم بها طلبة وطالبات ‏الجامعة المختلفة،لا سيما الأنشطة العلمية والتي تساعد الطلاب بجانب حضور ‏المحاضرات النظرية والعملية.‏

وأشار د. ممدوح الرشيدي عميد الكلية إلي أن فريق إيناكتس به طلاب مشرفين للكلية ‏ويعملون لصالح الجامعة ويقدمون العديد من الأنشطة والفعاليات، مؤكدا على الدعم ‏الكامل من قبل الجامعة والكلية لهم.‏

وأوضحت سارة الكتاتني مسئولة العلاقات الخارجية بالفريق أن النشاط استمرعلى ‏مدار يومي 9 و 10 ابريل 2016 وشمل توزيع محتوى علمي على ‏الطلاب في مجالات مختلفة (لغات +تسويق -برمجه -موارد ‏بشرية).‏

يذكر أن "إيناكتس" منظمة دولية طلابية غير هادفة للربح، لها ‏أفرع بمعظم الجامعات المصرية تقوم بالربط بين طلاب الجامعة ‏وأعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال، وذلك للاستفادة من ‏النواحى العلمية والخبرات لدى أعضاء هيئة التدريس، ومن الدعم ‏المادي وتقديم فرص التدريب من خلال رجال الأعمال إلى طلاب ‏الجامعة .

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