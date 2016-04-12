فريق "إيناكتس" تجارة سوهاج يواصل أنشطته بمشروع علمى للطلاب

واصل فريق إيناكتس بكلية التجارة بجامعة سوهاج فعالياته بمشروع علمي للطلاب، وذلك بعدة أماكن مختلفة بالحرم الجامعي، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وأضاف أن الجامعة تدعم كافة الأنشطة التي تقوم بها طلبة وطالبات الجامعة المختلفة،لا سيما الأنشطة العلمية والتي تساعد الطلاب بجانب حضور المحاضرات النظرية والعملية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأشار د. ممدوح الرشيدي عميد الكلية إلي أن فريق إيناكتس به طلاب مشرفين للكلية ويعملون لصالح الجامعة ويقدمون العديد من الأنشطة والفعاليات، مؤكدا على الدعم الكامل من قبل الجامعة والكلية لهم.
وأوضحت سارة الكتاتني مسئولة العلاقات الخارجية بالفريق أن النشاط استمرعلى مدار يومي 9 و 10 ابريل 2016 وشمل توزيع محتوى علمي على الطلاب في مجالات مختلفة (لغات +تسويق -برمجه -موارد بشرية).
يذكر أن "إيناكتس" منظمة دولية طلابية غير هادفة للربح، لها أفرع بمعظم الجامعات المصرية تقوم بالربط بين طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال، وذلك للاستفادة من النواحى العلمية والخبرات لدى أعضاء هيئة التدريس، ومن الدعم المادي وتقديم فرص التدريب من خلال رجال الأعمال إلى طلاب الجامعة .
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