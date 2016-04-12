الأهلي: رمضان وتريزيجيه يحتاجان تهيئة كبيرة حتى لا يعودان سريعا من الاحتراف

تحاصر الاستفسارات مسئولي الأهلي بشأن التفكير في تدعيم الفريق بصفقات جديدة، وفي هذه المرة يجيب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن مدى صحة ما تردد حول التفاوض مع محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة.

وقال عبد الحفيظ: "عبد الشافي لاعب مميز بالتأكيد، ولكن نحن في مرحلة مهمة للغاية وختام موسم، حيث يتبقى لنا 12 مباراة صعبة في الدوري، ونسعى للوصول لدوري المجموعات في بطولة إفريقيا".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2" قائلا: "مارتن يول لم يحدد خياراته لتدعيم الفريق، ولم نعقد جلسة معه، إضافة إلى أن قوام الأهلي وهيكله جيد للغاية، وكل مركز بالفريق من حارس المرمى لرأس الحربة يضم 2 أو 3 لاعبين مميزين".

وتابع "اللاعب الذي سينضم لنا، لا بد أن يحمل شخصية النادي، ويكون أفضل من المتواجدين أو على الأقل متساوي معهم".

وواصل "الدليل على ثقتي في قوام الأهلي أن المنتخب اعتمد على 8 لاعبين منهم 5 أساسيين و3 بدلاء في المباراة الأخيرة أمام نيجيريا".

وأتم مدير الكرة بالأهلي: "كما أن الموسم المقبل قد يعود إلينا نيدفيد وتريزيجيه بعد انتهاء الإعارة، وسنفتح هذا الملف مع مارتن يول في جلسة قريبة لاتخاذ قرار بشأن اللاعبين".