وفد برلماني بعد زيارته جنوب سيناء يقدم 12 مطلب أبرزها إنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة

عقدت اللجنة اجتماعاً اليوم برئاسة السيد النائب سليمان وهدان وكيل المجلس وعضوية ثمانية وأربعين عضوا وذلك لبحث متطلبات التنمية والتعرف علي أوضاع واحتياجات المواطنين بها، وإعداد تقرير بهذا الشأن يعرض علي المجلس.

> قامت اللجنة بمناقشة ما أسفرت عنه الزيارة التي قامت بها اللجنة الخاصة إلي محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 21 حتى 23 مارس الماضي بشأن تفقد الأوضاع بالمحافظة وبحث متطلبات التنمية والتعرف علي احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأشارت إلي أبرز مطالب واحتياجات المحافظة من الوزارات المختلفة وقامت بعرض توصيات اللجنة التي قامت بالزيارة والتي كانت علي النحو التالي

> أولا: توصيات بشأن احتياجات المواطنين.

> • قطاع العدالة الاجتماعية

> • قطاع التعليم.

> • قطاع الصحة.

> • قطاع الشباب.

> • قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

> • قطاعه الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

> • قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

> • قطاع الإسكان.

> • قطاع الطرق والنقل.

ثانيا: توصيات عامة.

> وأوصت اللجنة بسرعة إنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة كمدينة سكنية لحل مشكلة الإسكان وسرعة البدء في إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي.

> والنهوض بالسياحة علي الأوجه المختلفة التالية:

> • السياحة الدينية.

> • السياحة التاريخية والأثرية والثقافية.

> • السياحة العلاجية.

> • سياحة استجلاء المعالم الطبيعية.

> • السياحة العلمية

> • سياحة المؤتمرات.

> • التوطين والأمن القومي المصري.

ثالثا: آليات التنفيذ

1. وضع جدول زمني من قبل الحكومة لتفعيل توصيات اللجنة.

2. تدبير التمويل المالي اللازم من الحكومة وإدراجه ضمن الخطط الاستثمارية لتنفيذ خطط التنمية.

> 3. اعتماد تشكيل لجنة خاصة دائمة لمدة دور الانعقاد العادي الحالي.

و انتهي الاجتماع بتوصيات إضافية أضافها بعض أعضاء اللجنة ذكرت في نهاية الاجتماع:

> • إنشاء مطار رأس سدر وتخصيص مساحة قطعة أرض له.

> • استكمال المنطقة الصناعية في منطقة أبو زنيمة.

> • أن تكون الأولويات في التعيينات بمحافظة جنوب سيناء لأبناء المحافظة في كافة المديريات الحكومية والمطارات والموانئ والاتصالات.

> • أن يعود عائد التنمية السياحية علي أبناء محافظة جنوب سيناء.

> • إنشاء صندوق للتنمية لتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي.

> • تطوير مستشفى دهب.

> وطالب النائب عطيه موسى جبلى بتعديل قانون رقم 95 لسنه 2015 بشان التنمية المتكاملة في شبه جزيره سيناء.