رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الدولة للشئون الاقتصادية بولاية بافاريا

استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم فرانس جوزيف بشيرز وزير الدولة للشئون الاقتصادية بولاية بافاريا ، والوفد المرافق له من نواب برلمانيين وكبار رجال أعمال .

وذكر بيان لمجلس النواب ان الدكتور عبد العال أشار فى بداية اللقاء أشار إلى أن مصر وألمانيا دولتان كبيرتان فألمانيا دولة محورية فى أوروبا ومصر أيضاً دولة محورية فى الشرق الأوسط مؤكداً على محاربتنا للإرهاب بشتى صوره وأشكاله حتى لا يعبر البحر المتوسط إلى أوروبا ليس فقط عن طريق الضربات الاستباقية ولكن من خلال تجديد الخطاب الدينى والثقافى فمصر تنظر للإرهاب باعتباره ظاهرة يجب تكاتف واتحاد كل الدول لمكافحته والقضاء عليه .

وقال ” نحن نتعاون مع كل برلمانات العالم من أجل انعقاد مؤتمر دولى للبرلمانيين لمناقشة مشكلة الارهاب ووضع الأسس لمحاربته” .

وأكد الدكتور عبد العال أن البرلمان المصرى يعمل من أجل تأكيد مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطنين والعمل على وضع تشريعات لتسهيل الاستثمار وإنهاء الاجراءات الروتينية داخل الجهاز الحكومى ونحن نعول بصفة خاصة على المستثمرين الألمان لما لديهم من خبرة عالية وتكنولوجيا للمشاركة والتوسع فى مجال الاستثمار.

وأوضح ان البرلمان استحدث لجنة داخل مجلس النواب تسمى لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدراسة كل ما يتعلق بالاستثمار ومشاكله ومعوقاته .

من جهته … أكد وزير الاستثمار الألمانى أن مصطلح الإرهاب أصبح مصطلح قاتل يستهدف الابرياء ولذا فلابد من تكاتف العالم لمحاربته .

وأشار إلى أن ألمانيا ستقدم الدعم الكامل لمصر فى مجال الاستثمار وخصوصاً بعد أن شهد بنفسه الاستقرار والأمن الذى تنعم به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والبداية ستكون بزيارة وزير الاقتصاد الأسبوع القادم لمصر للتعاون فى المجالات الاقتصادية .

أ ش أ