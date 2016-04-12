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عودة السلطان قابوس إلى عمان بعد فحوص طبية في ألمانيا

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عودة السلطان قابوس إلى عمان بعد فحوص طبية في ألمانيا عودة السلطان قابوس إلى عمان بعد فحوص طبية في ألمانيا

السلطان قابوس

قال الديوان السلطاني العماني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن السلطان قابوس بن سعيد عاد للبلاد اليوم الثلاثاء من ألمانيا بعد خضوعه “بنجاح” لفحوص طبية.

وسبق أن أمضى السلطان قابوس ثمانية أشهر في ألمانيا لأسباب صحية قبل العودة للبلاد في مارس  من العام الماضي الأمر الذي أجج المخاوف بشأن من سيخلفه في البلد الحليف للغرب والذي يحكمه السلطان (75 عاماً) منذ عام 1970.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان عاد مساء اليوم الثلاثاء بعد إتمام الفحوص “الطبية الدورية في جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تكللت بفضل الله بالنتائج الجيدة المرجوة.

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