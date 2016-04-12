محافظ أسوان يتابع أعمال لجنة الزيارات الميدانية‎ للمدارس

اجتمع اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مع لجنة الزيارات الميدانية، لمتابعة أعمالها تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب، وذلك عقب المرور المفاجئ للجنة على مجمع مدارس الطويسة بدراو فى 20 مارس الماضى، والذى أثمر عن ظهورها فى ثوب جديد وتغيير للأفضل، وهو الذى رصدته اللجنة أثناء معاودة المرور مرة أخرى على مجمع الطويسة للتأكد من تلافى كافة الملاحظات، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.

وخلال إجتماع اللجنة مع المحافظ بحضور مساعد المحافظ للمشروعات القومية، ومدير عام التربية والتعليم والقيادات التعليمية المسئولة عرضت اللجنة برئاسة صابر محمود الموقف بكل شفافية ومصارحة ما لمسته فى زيارتها لمدرسة الطويسة الصناعية، حيث أشادت بالإنضباط المدرسى بدءًا من تواجد مسئول الأمن وإنتظام الهيكل الإدارى والتعليمى ، بجانب إنخفاض نسبة الغياب بين الطلاب، فضلاً عن فتح الورش بكامل طاقتها و قيام الطلاب بممارسة الأنشطة المختلفة ومنها رسم لوحات فنية لتجميل المدرسة.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى أنه أثناء زيارتهم لمدرستى الطويسة الإبتدائية والإعدادية، رصدوا إزالة بؤرة الباعة الجائلين أمام المدرسة، والتى كانت تهدد الصحة العامة للطلاب، مع تنفيذ توجيهات المحافظ بإنشاء عدد 2 مطب صناعى أمام مجمع المدارس لحماية أرواح وسلامة الطلاب والعاملين.