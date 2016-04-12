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صلاح في فريق الجولة 32 من الكالتشيو

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صلاح في فريق الجولة 32 من الكالتشيو صلاح في فريق الجولة 32 من الكالتشيو

اختير محمد صلاح جناح روما ضمن فريق الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي بعد تألقه في مباراة بولونيا يوم الاثنين.

وسجل صلاح هدفا في شباك بولونيا بالمباراة التي انتهت 1-1 بعدما ارتطمت ثلاث تسديدات منه في القائم.

شاهد الـ3 كرات من هنا

وتواجد مهاجم منتخب في تشكيل الجولة الذي اختاره موقع "فوتبول إيطاليا" بجوار خوسيه كاليخون مهاجم نابولي وميروسلاف كلوزه مهاجم لاتسيو.

وبدأ صلاح اللقاء بشكل أساسي برغبة كسر صيامه التهديفي مع روما والذي استمر لأكثر من شهر، وتحديدا منذ الرابع من مارس.

جناح المقاولون السابق هدد مرمى بولونيا أكثر من مرة وكان أبرز لاعبي اللقاء بلا منازع.

شاهد هدف صلاح من هنا

شاهد ملخص لمسات صلاح من هنا

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى: ميتيا بيرين (جنوه)

الدفاع: لورينزو تونيللي (إمبولي) - لوكا روسيتيني (بولونيا) - أليساندرو جامبيريني (كييفو) - برونو بيريس (تورينو)

الوسط: ماريك هاميشيك (نابولي) - بول بوجبا (يوفنتوس) - بيوتر زيلينسكي (إمبولي)

الهجوم: محمد صلاح (روما) - خوسيه كاليخون (نابولي) - ميروسلاف كلوزه (لاتسيو).

رقم قياسي لصلاح في الكالتشيو لم يتحقق منذ 11 عاما

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فيديو اليوم السابع

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