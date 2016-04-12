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حى شرق سوهاج: تجميل وإنارة الشوارع والميادين تواكبا مع العيد القومى للمحافظة

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حى شرق سوهاج: تجميل وإنارة الشوارع والميادين تواكبا مع العيد القومى للمحافظة حى شرق سوهاج: تجميل وإنارة الشوارع والميادين تواكبا مع العيد القومى للمحافظة
أعلن حى شرق مدينة سوهاج الانتهاء من خطة التجميل والإنارة ورفع المخلفات بشوارع وميادين المحافظة، تواكبا مع العيد القومى لسوهاج.

وقال صلاح المازنى مساعد رئيس حى شرق: إن خطة التجميل شملت مراجعة جميع أعمدة الإنارة وإعادة إنارة وإصلاح التالف منها، إضافة إلى رفع بعض التراكمات من القمامة ببعض الشوارع وإعادة دهان البلدورات مع تأهيل البعض منها وقص الأشجار بشكل حضارى مع زراعة عدد من الجزر المنتشرة أعلى الأرصفة بشارع أسيوط سوهاج والجمهورية والثقافة.

وأيضا تم التنسيق مع إدارة مرافق سوهاج لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين والتنسيق مع إدارة مرور سوهاج فى تخطيط الشوارع بالأسهم والإشارات المرورية للظهور بشكل حضارى يتناسب مع أهمية الحى .

وأشار مساعد رئيس حى شرق، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لتجهيز الحى باعتباره واجهة المحافظة الرئيسية خلال الاحتفال بعيد سوهاج القومى مع التأكيد على الثبات على هذا المستوى من الجمال والنظافة والتواصل والتفاعل مع المواطنين بشكل إيجابى.


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