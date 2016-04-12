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بالصور.. أمن بنى سويف ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا

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بالصور.. أمن بنى سويف ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا بالصور.. أمن بنى سويف ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف، فى إنهاء خصومة ثأرية استمرت 20 عاماً بين عائلتين، بعد مقتل مواطن فى مشاجرة.

وعقدت الجلسة العرفية بين عائلتى سعد وفرجانى بعزبة عرفة التابعة لقرية المشارقة بمركز ببا جنوب المحافظة، بمقر ديوان عام مركز شرطة ببا، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال العائلتين.

وقدم طلب صقر عبد المطلب أحد أفراد عائلة سعد الكفن إلى نجل المجنى عليه جعفر سليم أحمد من عائلة فرجانى، بعد الموافقة على بيع منازلهم المجاورة لعائلة فرجانى .

وتعود الواقعة منذ 20 عاما، عندما حدثت مشاجرة بين العائلتين بسبب أولوية المرور من نفس الشارع الذى يقيمون فيه معا نتج عنها مصرع سليم أحمد بركات من عائلة فرجانى بطلق نارى خرطوش.

أمن بنى سويف ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا (1)

أمن بنى سويف ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا (2)

أمن بنى سويف ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا (3)

أمن بنى سويف ينجح فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا (4)


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