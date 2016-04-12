أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بنى سويف يبحث إنشاء مشروعات صناعية على أرضى هيئة الأوقاف

Google+ Print
محافظ بنى سويف يبحث إنشاء مشروعات صناعية على أرضى هيئة الأوقاف محافظ بنى سويف يبحث إنشاء مشروعات صناعية على أرضى هيئة الأوقاف
أستقبل المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف بمكتبه، اليوم الثلاثاء، اللواء راتب محمد رئيس هيئة الأوقاف، وأحمد عطية أبو الوفاى، وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بالهيئة، والمهندسة نهاد حتاته، مدير عام المشروعات الاقتصادية بالأوقاف بحضور مسئولى التخطيط العمرانى والاستثمار بالمحافظة.

وتناول اللقاء وضع التصورات والمقترحات الخاصة بكيفية الاستفادة من الأراضى المملوكة لوزارة الأوقاف بالمحافظة من خلال إقامة مشروعات فى كافة القطاعات والأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

وخلال اللقاء قامت إدارة التخطيط العمرانى بعمل عرض "presentation" عن الأراضى المتاحة على مستوى المحافظة والمملوكة للأوقاف لطرح مقترحات مبدئية للمشروعات التي يمكن تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظة.

كما تمت مناقشة الأطر العامة والخطوط العريضة لإعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة والوزارة فى هذا المجال تمهيدا لترجمة تلك الإجراءات إلى خطوات عملية عبر برامج زمنية محددة لتحقيق انجاز ملموس على أرض الواقع في استغلال المقومات والموارد المتاحة بالمحافظة.

محافظ بنى سويف يلتقى رئيس هيئة الأوقاف (1)

محافظ بنى سويف يلتقى رئيس هيئة الأوقاف (2)

محافظ بنى سويف يلتقى رئيس هيئة الأوقاف (3)

محافظ بنى سويف يلتقى رئيس هيئة الأوقاف (4)


>- رئيس هيئة الأوقاف يلتقى محافظ بنى سويف لبحث مشروعات إنتاجية وإسكان الشباب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365