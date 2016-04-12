محافظ بنى سويف يبحث إنشاء مشروعات صناعية على أرضى هيئة الأوقاف

أستقبل المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف بمكتبه، اليوم الثلاثاء، اللواء راتب محمد رئيس هيئة الأوقاف، وأحمد عطية أبو الوفاى، وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بالهيئة، والمهندسة نهاد حتاته، مدير عام المشروعات الاقتصادية بالأوقاف بحضور مسئولى التخطيط العمرانى والاستثمار بالمحافظة.

وتناول اللقاء وضع التصورات والمقترحات الخاصة بكيفية الاستفادة من الأراضى المملوكة لوزارة الأوقاف بالمحافظة من خلال إقامة مشروعات فى كافة القطاعات والأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

وخلال اللقاء قامت إدارة التخطيط العمرانى بعمل عرض "presentation" عن الأراضى المتاحة على مستوى المحافظة والمملوكة للأوقاف لطرح مقترحات مبدئية للمشروعات التي يمكن تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظة.

كما تمت مناقشة الأطر العامة والخطوط العريضة لإعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة والوزارة فى هذا المجال تمهيدا لترجمة تلك الإجراءات إلى خطوات عملية عبر برامج زمنية محددة لتحقيق انجاز ملموس على أرض الواقع في استغلال المقومات والموارد المتاحة بالمحافظة.

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