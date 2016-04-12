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وكيل تموين كفر الشيخ: بدء استلام الأقماح 15 أبريل على مستوى المحافظة

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وكيل تموين كفر الشيخ: بدء استلام الأقماح 15 أبريل على مستوى المحافظة وكيل تموين كفر الشيخ: بدء استلام الأقماح 15 أبريل على مستوى المحافظة
قال عماد حبيب، وكيل وزارة بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استلام الأقماح على مستوى المحافظة، بدءا من 15 أبريل الحالى طبقاً لتعليمات الوزير، لمدة 3 أشهر، وفقا للسعر الذى حددته وزارة الزراعة والذى يتراوح من 420 إلى 410 جنيهات للإردب حسب جودة القمح.

وأضاف أنه سيتم تجهيز عدد من الصوامع والهناجر المطورة والشئون الأسمنتية، لتشوين الأقماح بها بدلا من الشون الترابية، وأن هناك تعليمات بعمل الرقابة على الأقماح، للتأكد من عدم دخول أى أقماح أجنبية مستوردة، ضمن الأقماح المحلية.

وأضاف المهندس محمد عبدالله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن مساحة الأراضى التى تم زراعتها قمح هذا العام بلغت 240 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتراوح إنتاجية الفدان هذا العام ما بين 12 إلى 20 إردب فى المتوسط، وهناك أراض من المتوقع أن تزيد إنتاجية الفدان بها عن 20 إردب والتى تتميز بجودة مرتفعة.

وأشار مدير الزراعة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لبدء استلام القمح من المزارعين لمعاينة نوع وجودة القمح، وتحديد السعر حسب نظافة وجودة القمح الذى يتم توريده، مضيفا أنه سيتم التشديد على لجان استلام الأقماح، على أن يتواجد جميع أعضاء اللجنة المنوط بها ستلام الأقماح بعد فرزها، وسيتم الرقابة على هذه اللجان من قبل المديرية والمحافظة بصفة مستمرة، وفى ظل متابعة من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ .


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