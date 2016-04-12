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انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة سوهاج

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انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة سوهاج انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة سوهاج
انطلقت، اليوم، بجامعة سوهاج أولى فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب الذى دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بأن عام 2016 عاماً للشباب المصرى تحت شعار "بقوة شبابها ..تحيا ".

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ثم عرض تقديمي تضمن نبذة عن المنتدى وعرض ابرز القضايا التي أهتم بها الشباب وكان في مقدمتها قضايا تشغيل وتدريب الشباب، التعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق، تمكين الشباب، وقضايا الامن القومي.

وأشار د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج إلى أن الغرض من المنتدى تعليم الشباب كيفية التواصل مع المجتمع الخارجى وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية والحياتية لاستغلال طاقاتهم لتؤهلهم للعمل السياسى والإدارى والمجتمعى، مضيفا أن الجامعة هي ثالث الجامعات التي شاركت باستطلاع الراي الذي تم طرحه عبر المواقع الإلكترونية.

وأضاف د. بهاء مزيد محاضر الندوة وعميد كلية الالسن أنه تم وضع اليات للحوار والمناقشة مع الحاضرين، وتدريبهم على كيفية اجراء حوار حول القضايا المطروحة، والتعبير عن آرائهم بحرية كاملة مع تقبل وجهات النظر الأخرى من أجل الحرص على وحدة الوطن والألفة التى نتمناها من كل شباب مصر.

ومن جانبه قال أحمد عاطف مديرإدارة النشاط الثقافى والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أنه تم طرح استطلاع رأى ميدانى علي الطلاب الحاضرين لتحديد أهم القضايا التى يرغبون فى مناقشتها أثناء الندوة، للخروج بتوصيات لعرضها فى الجلسات الختامية في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بشرم الشيخ في سبتمبر القادم.


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