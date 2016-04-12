رئيس جامعة بنى سويف يستقبل السفير الكورى

استقبل، اليوم الثلاثاء، الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف السفير الكورى جونج كوانج كيون، وأعضاء المركز الثقافى الكورى، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف .

وأعرب الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، عن سعادته بوجود السفير الكورى جونج كوانج كيون فى جامعة بنى سويف، مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا عريقة، ووصلت إلى أكثر من 20 سنة، وأن الشعب الكورى استطاع خلال نصف قرن أن يحقق معجزة اقتصادية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة بنى سويف تسعى إلى التوسع فى البنية التحتية فى التعليم حيث أصبحت الجامعة تضم 24 كلية، ومنها كليات ليس لها نظير، كما أنها تحتل مكانة متميزة وعالية بين الجامعات المصرية، وتعمل الجامعة على الارتقاء بمستوى الخريج، وبالمستوى الإدارى، واستحداث برامج جديدة متميزة، تؤهلها للتعامل مع الجامعات الأخرى، كما سيتم افتتاح قسم اللغة الكورية بكلية الألسن العام القادم.

من جانبه، أشاد السفيرالكورى جونج كوانج كيون برئيس جامعة بنى سويف، معربا عن سعادته بوجوده فى الجامعة، متمنيا أن تستمر العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا بشكل جيد، موضحا كيف استطاعت كوريا خلال نصف قرن، أن تصبح دولة متقدمة من خلال التعليم، بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية فى صناعة السيارات والحديد والصلب.

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