رئيس جامعة بنى سويف يفتتح معرض زهور النباتات الطبية النادرة

افتتح الدكتورأمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف معرض زهور النباتات الطبية النادرة والعطرية والزينة، الذى أقامه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات الأسبوع البيئى الرابع لجامعة بنى سويف.

وأكد رئيس الجامعة خلال الافتتاح أن محافظة بنى سويف تمتلك 40% من إنتاج النباتات الطبية العطرية والزينة على مستوى مصر، مشيراً إلى اشتراك كليتى العلوم والزراعة فى هذا المعرض بجناح كامل لكلية الزراعة قسم البساتين، الذى يضم العديد من نباتات الزينة الخاص بالتنسيق الداخلى والخارجى، مثل نبات الورد والحوليات الصينية والصبارات، علاوة على العديد من النشرات الفنية الخاصة بإنتاج زهور القطن ونباتات الزينة والطرق المختلفة لتنسيق الحدائق وأهمية نباتات الزينة فى مصر.

أوضح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق نائب رئيس الجامعة أن المعرض شارك فيه قسم البساتين بكلية الزراعة والعديد من المشاتل الخاصة، منها مشتل الروضة ومشتل الياسمين ومشتل الشلال وقسم المشاتل بإدارة البيئة بالمحافظة، حيث تم عرض أكثر من 100 نوع من النباتات الطبية والزينة والعطرية وأنواع نادرة تساهم فى المجالات الطبية من علاج الأسنان والمعدة وعلمية فى مجال علوم الفاكهة والبساتين وإنتاجات زهور القطن، بالإضافة إلى قسم لعرض أسماك الزينة وعصافير الزينة.

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