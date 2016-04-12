جوائز الميما تنتصر لـ تامر حسني ومحمد حماقي وسميرة سعيد ومحمد عساف

بتصويت الجمهور فقط، فاز الفنان تامر حسني، بجائزة أفضل فيديو كليب لأغنية "180 درجة"، ضمن جوائز الميما التي أعلن عن نتيجتها رسمياً مساء أمس، وتوجت النجوم محمد حماقي وسميرة سعيد وأصالة ومحمد عساف وخرجت النجمة أنغام خالية الوفاض.

المطرب محمد حماقي فاز بجائزتين، وهما أفضل مطرب في الشرق الأوسط لعام 2015، وأفضل أغنية عن "ما بلاش" التي صدرت ضمن ألبومه الأخير.

كما فازت النجمة سميرة سعيد، بجائزتين الأولى عن فئه أفضل مطربة في الشرق الأوسط، والأخرى كأفضل ألبوم عن ألبومها الأخير "عايزة أعيش" وحصل المطرب محمد عساف على جائزة أفضل مطرب شاب لعام 2015، وذهب لقب أفضل مطربة شابة للنجمة مروة نصر، وفاز نجم "ستار أكاديمي" مينا عطا، بجائزة أفضل مطرب صاعد في عام 2015، بينما اقتنصت الجزائرية كنزة مرسلي لقب أفضل مطربة صاعدة.

كما فاز المطرب أحمد شيبة بلقب أفضل مطرب شعبي لعام 2015 .

وفاز المغربي سعد لمجرد، بجائزه أفضل سينجل لعام 2015 عن أغنية "أنت معلم"، وفازت أغنية "سامحني يابا" للمطرب محمد عدوية، كأفضل تتر لمسلسلات رمضان لعام 2015.

جائزة أفضل ملحن لعام فاز بها محمد رحيم 2015، وأفضل موزع لعام 2015 ذهبت لتميم وفاز الشاعر بهاء الدين محمد، بجائزة أفضل شاعر لعام 2015.

وفاز ياسر سامي، كأفضل مخرج لعام 2015، كما فاز منظم الحفلات الشهير والمنتج وليد منصور، كأفضل منظم للحفلات في عام 2015، وأفضل "دي جي" لعام 2015 وليد الحريري، كما فاز أمير محروس، بجائزة أفضل مهندس صوت لعام 2015، والراديو "9090" كأفضل راديو لعام 2015، وقناة "روتانا" كافضل قناة تلفزيونية لعام 2015 وأفضل منتج لعام 2015، سعيد الإمام.

وفاز "كايروكي" كأفضل فرقه أنرجروند لعام 2015، وأفضل ديو "تساهيل" للمطربة أصالة، وباند "بساطة".

ومنحت الجائزة التشجيعية للمطربين الصاعدين للمطربة مروة ناجي عن أغنية "أم الشهيد"، ولإيهاب أمير، وسهيلة بن لشهب، وفاز المطرب الشعبي حكيم، وصلاح فايز، بجائزة الميما التقديرية لعام 2015.

وفاز أحمد فهمي، بأفضل مطرب موهوب لعام 2015 كما فاز تامر عبد المنعم، وحمدي بدر، مديري أعمال للفنانين.