سامو زين يتبرأ من الراقصة صافيناز

نفى المطرب السوري سامو زين كل ما تردد عن مفاوضاته مع الراقصة الأرمنية الشهيرة صافيناز لمشاركته بطولة الكليب الجديد، وأعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه لم يرشح صافيناز للكليب وكل ما تردد غير صحيح!!

سامو كتب بالنص: أخبار كثيره متناقلة عن مشاركه الراقصة صافيناز للكليب الجديد وهذا غير صحيح تماماً وأرجو من الأصدقاء الصحفيين التأكد من الشركه قبل نشر الخبر .

يذكر أن الكليب الجديد يحمل عنوان "الدنيا دنيتنا" من كلمات أمل الطاير وألحان محمد يحيي، وتم تصويره بالفعل ومن المقرر طرحه للعرض حصرياً على القناة الرسمية للشركة المنتجة مزيكا قريباً.