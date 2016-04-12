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بالفيديو: وليام وكيت يحققان حلم عجوز هندي

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الثلاثاء 12-04-2016 20:27

حقق الأمير وليام William وزوجته الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton حلم أكبر معجب بهما في الهند بلقائه وهو في عمر الـ93.

والتقى دوق ودوقة كامبريدج بومان كوهينور Boman Kohinoor، الذي يملك أشهر المقاهي الباريسية في مومباي، ويعتبر من أشدّ المعجبين بالعائلة المالكة البريطانية في الهند.

وكان بومان، الذي زيّن مطعمه بصور كبيرة لكيت ووليام، قد صرّح لوكالة فرانس برس بأنّه يرغب في لقائهما مهما كلّفه الأمر، فتحوّل حلمه إلى حقيقة، بفضل نجاح شريط مصوّر على الإنترنت، يظهر فيه حاملاً لافتة عليها هاشتاق كتب فيه: "وليام وكيت التقيا بي".

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق، وقدّموا الدعم لكوهينور في مسعاه لاستضافة الثنائي الملكي في مطعمه، فردّت صفحة قصر كينغستون على "تويتر" بنشر صورة للثنائي مع كوهينور، مع تعليق جاء فيه: "صاحبا السمو الملكي تأثرا كثيراً وقاما بدعوته إلى الفندق".

يُذكر أنّ بومان كوهينور كان قد أرسل دعوة عام 2010 إلى الملكة إليزابيث Elizabeth لتشريفه في مطعمه في الهند، فردّت عليه برسالة شكر موقّعة رسمياً من قصر ويندسور.

 

 

 

 

 

 

 

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