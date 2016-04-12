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أحلام: برنامجي سيرجع قريباً وأنا مسؤولة عن كلامي

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الثلاثاء 12-04-2016 16:52

بلهجة الواثق من نفسه، أكدت الفنانة أحلام عودة برنامجها "ذا كوين"، الذي توقّف بعد عرض أوّل حلقة منه.

وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي، ردّت أحلام على أحد المغرّدين، الذي سألها: "ما مصير برنامجك؟"، فكتبت أحلام: " سيرجع قريباً، وهذا الخبر حصري. انتظروني وانا مسؤولة عن كلامي".

إلى ذلك، تقدّمت أحلام بواجب العزاء من مريم الكعبي بوفاة والدها، على الرغم من الخلافات التي نشبت بينهما؛ وذلك على خلفية الانتقادات التي توجّهت بها الكعبي إلى برنامج أحلام "ذا كوين". ولقد بررت أحلام سبب قيامها بهذه الخطوة، عبر تغريدة على تويتر"، قالت فيها: " هذه تربيتي وعزيتها عشان ابي اذكرها ان الدنيا حياة وموت وحساب واليوم نحن فوق الرض وبكرة تحتها ونحن محاسبون".

 

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