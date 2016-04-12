تهور أحلام بتغريداتها يوقعها بالمحظور..وهذا آخر ما فعلته!

بعد مواقفها الأخيرة التي أساءت إلى الشعب اللبناني، وشكّلت موجة غضب عارمة على "تويتر"، كتبت الفنانة أحلام تغريدة جديدة، وجهتها إلى مقدّم برامج المقالب الموجود في المغرب رامز جلال وإلى المنتج اللبناني يوسف حرب، وجاء فيها: "كان غيرك أشطر أنت ويوسف حرب".

متابعو أحلام تساءلوا عن الرابط بين الرجلين، لأن أحدهما متخصّص ببرامج المقالب، والآخر متعهّد حفلات، وما زاد الأمور تعقيداً أنّ أحلام عادت وحذفت التغريدة.

وفي التفاصيل أنّ أحلام قامت بحذف هذه التغريدة، بعدما تأكدت من أنّ رامز جلال ويوسف لم يتفقا معاً على القيام بمقلب ضدها، فنجت من الوقوع في فخّ برنامجه للعام الثاني على التوالي.

وعلمت "سيدتي نت" أنّ أحلام تلقت اتصالاً هاتفياً من المنتج يوسف حرب لدعوتها إلى المغرب لحفل خاصّ يتعلق بـ"ستارز ان بورد"، على الرغم من عدم مشاركتها هذا العام برحلة النجوم على الباخرة، إلا أنه من المؤكد أنه سيكون لها مشاركة في عام 2017.

وبذلك استنتجت أحلام أن دعوة يوسف حرب لها لم تكن خدعة كما ظنت، وألا رابط بين موضوع يوسف حرب ورامز جلال، ما دفعها سريعاً لحذف تغريدتها ضده، من دون أن تقدّم أيّ اعتذار أو تفصيل حول هذا الأمر.

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