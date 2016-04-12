بالصور.. إحباط تهريب عملات معدنية أثرية إلى قطر عبر طرود بريدية

أحبط رجال جمارك بريد رمسيس، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب عملات معدنية أثرية داخل 4 مظاريف بريد، كانت معدة للتهريب خارج البلاد إلى دولة قطر ، بعد أن اشتبه بها "أسامة عبد الظاهر" مدير إدارة حركة الصادر، وعرضها على "منى يوسف إسحق"، مدير جمرك الصادر، والتى أمرت بفتحها، لتعثر بداخلها على عملات أثرية.

وتبين من خلال كشف تلك المظاريف، حشو كرتونى مخبأ بداخله عملات معدنية أثرية معدة للتهريب إلى دولة قطر، وبعد العرض على لجنة الآثار التى قررت أثرية العملات المعدة للتهريب، وتم إخطار "عبد المنعم عليوة"، مدير عام جمرك طرود البريد، والذى قام بدوره بإخطار "محمد محمود"، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والورادات الجوية، والذى كلف بدوره "محمد على البصاص" مدير الشئون القانونية بجمرك طرود بريد رمسيس، وقام بتحرير محاضر إثبات حالة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.

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