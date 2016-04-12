الوفد الألمانى لرئيس البرلمان: مصر تنعم بالاستقرار تحت قيادة السيسي

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم، الثلاثاء، فرانس جوزيف بشيرر، وزير الدولة للشئون الاقتصادية بولاية بافاريا، والوفد المرافق له من نواب برلمانيين وكبار رجال الأعمال بألمانيا.

وقال مجلس النواب فى بيان له، اليوم، إن "عبد العال" أشار إلى أن مصر وألمانيا دولتين كبيرتين، وأن ألمانيا دولة محورية فى أوروبا ومصر أيضاً دولة محورية فى الشرق الأوسط، قائلا: "مصر تحارب الإرهاب بشتى صوره وأشكاله حتى لا يعبر البحر المتوسط إلى أوروبا ليس فقط عن طريق الضربات الاستباقية، ولكن من خلال تجديد الخطاب الدينى والثقافى، فمصر تنظر للإرهاب باعتباره ظاهرة يجب تكاتف واتحاد كل الدول لمكافحته والقضاء عليه".

وتابع "عبد العال": "نحن نتعاون مع كل برلمانات العالم من أجل انعقاد مؤتمر دولى للبرلمانيين لمناقشة مشكلة الإرهاب ووضع الأسس لمحاربته"، مؤكدا أن البرلمان المصرى يعمل من أجل تأكيد مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطنين والعمل على وضع تشريعات لتسهيل الاستثمار وإنهاء الإجراءات الروتينية داخل الجهاز الحكومى، مستطردا: "ونحن نعول بصفة خاصة على المستثمرين الألمان لما لديهم من خبرة عالية وتكنولوجيا للمشاركة والتوسع فى مجال الاستثمار".

وأشار إلى أن البرلمان استحدث لجنة داخل مجلس النواب تسمى لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدراسة كل ما يتعلق بالاستثمار ومشاكله ومعوقاته.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار الألمانى أن مصطلح الإرهاب أصبح مصطلح قاتل يستهدف الأبرياء، ولذا فلابد من تكاتف العالم لمحاربته.

وأشار إلى أن ألمانيا ستقدم الدعم الكامل لمصر فى مجال الاستثمار وخصوصاً بعد أن شهد بنفسه الاستقرار والأمن الذى تنعم به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والبداية ستكون بزيارة وزير الاقتصاد الأسبوع القادم لمصر للتعاون فى المجالات الاقتصادية.

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