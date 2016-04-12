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NISEAN عطر عربي فاخر

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NISEAN عطر عربي فاخر NISEAN عطر عربي فاخر

الثلاثاء 12-04-2016 17:48

القصّة؟ عطر خشبي داكن وجميل بنفحات غنية (الباتشولي الفاخر)، تلفّه نفحة البخور المميّزة والبارزة بلمسة مشرقة، فيضفي بذلك تأثير رحيق الآلهة الذي يغمر القلب والجسم بالدفء.
أمّا التركيبة فعبارة عن مزاوجة خشبية وجلدية تقدّم عمقاً آسراً وتأثيراً مدوّياً. وهي تتألّف أيضاً من النفحات الجلدية (القريضة – الزعفران) وغيرها من الروائح الخشبية (الأميريس، الغاياك، خشب الصندل، وakigalawood® ألا وهو جزيء مبهر مع لمسات من الباتشولي والعود) التي تحرّك العواطف بشدّة.
وتعليقاً منها على ابتكارها، قالت العطّارة ناتالي غراسيا-شيتو (جيفودان): "إنّ التركيز على البخور بشكل كبير إلى حدّ وضع كميّة زائدة منه وإضفاء الإشراق على النفحة الخشبية، أمر يمنح التجربة برمّتها انسياباً فائقاً."

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سيدتي