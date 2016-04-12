بالفيديو - ريال مدريد يخدع فولفسبرج بزيادة مساحة سنتياجو برنابيو

يحتاج ريال مدريد لتعويض خسارته أمام فولفسبرج بهدفين نظيفين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. فلجأ لخدعة بحسب صحيفة (سبورت) الكتالونية.

وتنطلق مواجهة الفريقين على ملعب ريال مدريد (سنتياجو برنبايو) في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ونشرت صحيفة سبورت صورة توضح تعديل في مساحة ملعب سنتياجو برنابيو بالزيادة.

وأشارت إلى أن عمال ملعب سنتياجو برنابيو قاموا بتعديلات في مساحة الملعب.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على حد أقصى وأدنى لطول وعرض الملعب، بحيث يكون الطول من 100 إلى 110 مترا والعرض يتراوح بين 64 و75 مترا.

وسيلجأ ريال مدريد بشكل مؤكد للضغط المكثف لتعويض الهزيمة في الذهاب.. ربما أراد بهذه الخطوة لإيجاد مساحات لنجومه في ظل الخطة الدفاعية التي سيعتمدها فولفسبرج.

يذكر أن فريق مالمو السويدي قد أقدم على تضييق مساحة ملعبه قبل مواجهة ريال مدريد تحديدا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.