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صور…إقامة معرض للورود ونباتات الزينة بجامعة بني سويف

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صور…إقامة معرض للورود ونباتات الزينة بجامعة بني سويف صور…إقامة معرض للورود ونباتات الزينة بجامعة بني سويف

أقامت صباح اليوم كلية الزراعة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور علاء عبدالحليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور ماجد سيد وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بمشاركة عددًا من المشاتل معرضًا داخل حرم الجامعة لعرض وبيع الشتلات والورد وأشجار نباتات الزينة، وذلك بمناسبة بدء الأسبوع البيئي للجامعة.

ومن جانبه أكد محمد حسن مسئول لجنة شئون البيئة بالجامعة ومشرف المعرض، أن المعرض شهد أقبال العديد من الطلاب حيث تم بيع العديد من الزهور والأشجار للطلبة بأسعار رمزية.

فيما أضاف خالد جوهر صاحب مشتل الروضة وأحد المشرفين علي المعرض، أن المعرض يهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية النباتات والشتلات ومدي تأثيرها الإيجابي علي البيئة.

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