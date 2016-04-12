مدير أمن الغربية يُسلم 90 دفتر توفير للأيتام فى حفل بنادى ضباط المحلة

سلم اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، 90 دفتر توفير بكل منهم مبلغ مالى للأطفال الأيتام على نفقته الخاصة، وذلك خلال الحفل الذى نظمته المديرية للأطفال الأيتام بنادى ضباط الشرطة بالمحلة، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء السيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء دكتور مشير فايز حكمدار أمن المحلة، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، واللواء محمود أبو طالب مساعد مدير الأمن لقطاع المحلة، ونواب دائرتى بندر ومركز المحلة، وعدد من القيادات الأمنية.

شهد الحفل تقديم عدة فقرات فنية وفقرة الساحر التى جذبت انتباه الحضور والأراجوز وفقرات غنائية، وأكد مدير أمن الغربية، أن رعاية الأيتام جزء من مهام وزارة الداخلية.

وفى ختام الحفل وزع مدير أمن الغربية الهدايا على الأطفال وسط فرحة للأطفال المشاركين فى الحفل.

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