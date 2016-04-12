وفد من "الإسكان" يزور محافظة الفيوم لإنشاء عدد من الأسواق المجمعة

زار محافظة الفيوم اليوم وفد من صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان، لعمل دراسات لتطوير وإنشاء عدد من الأسواق المجمعة بالمحافظة.

وعاين الوفد الأسواق على أرض الواقع وتم عمل الدراسات اللازمة وبحث آليات تطويرها، وتم تفقد عدد من الأماكن بمدينة الفيوم، بمناطق رفعت عزمى وأسفل الكوبرى العلوى والحواتم وباغوص والصوفى، كما يأتى فى منظومة التطوير سوق إطسا العمومى.

ومن جانبه أشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إلى أن التطوير يتم للأسواق القائمة بالفعل والعمل على إيجاد أماكن بديلة للأسواق التى تعيق السيولة المرورية بما لا يضر بتوفير الخدمات للمواطنين، حيث يقوم التطوير على عمل باكيات خرسانية من دور واحد وتقسيم الأماكن المخصصة للأسواق على شكل ممرات متوازية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم توفير ساحات لانتظار السيارات وأماكن لتجميع القمامة ومخلفات الأسواق لسهولة رفعها لأماكن التجميع، مع مراعاة توفير الخدمات اللازمة للتجار والبائعين من مخازن للحفظ والتشوين وتقسيم الأسواق حسب متطلبات كل منطقة سواء كانت أسواقاً للخضار أو الفاكهة إضافةً للأسواق المهنية، وأن الأسواق ثابتة.

وشدد محافظ الفيوم على أن تكون الأسواق ذات مداخل ومخارج محددة من أجل السيولة المرورية وانسياب حركة المواطنين وسهولة البيع والشراء، لافتاً إلى أن تطوير الأسواق المجمعة يأتى ضمن منظومة كاملة لتطوير الأماكن العشوائية ومساكن الإيواء من خلال التعاون المشترك مع صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء ووزارة الإسكان.

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