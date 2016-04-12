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دراسة: الزواج يطيل عمر مرضى السرطان ويجعلهم أكثر قدرة على المقاومة

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دراسة: الزواج يطيل عمر مرضى السرطان ويجعلهم أكثر قدرة على المقاومة دراسة: الزواج يطيل عمر مرضى السرطان ويجعلهم أكثر قدرة على المقاومة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الزواج يجعل مرضى السرطان أكثر قدرة على مقاومة المرض ويساعدهم على العيش لفترة أطول، مع الأخذ فى الاعتبار مكان الولادة والجنس العرق.

ووفقا للدراسة المنشورة مؤخراً فى دورية السرطان الأمريكية، أوضح الباحثون أن المرضى المتزوجون يختلفون عن المرضى غير المتزوجين فى نواح كثيرة، حيث إن المتزوجين أكثر عرضة لاتباع السلوكيات الصحية، مثل وجود أفضل الوجبات الغذائية، وممارسة المزيد من النشاط البدنى، والمشاركة فى تدابير الوقاية الصحية مثل فحص السرطان.

وأكد الباحثون أن هناك ارتفاعا فى نسبة الوفيات حتى تصل إلى 27٪ لمرضى السرطان غير المتزوجين. ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 700 ألف شخص مصاب بالسرطان، ووجدوا أن مرضى السرطان الذين كانوا متزوجين يعيشون فترة أطول من غير المتزوجين.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الرجال غير المتزوجين يتعرضون لخطر الوفاة المبكرة بنسبة تتعدى 27٪ مقارنة بالمتزوجين، فى حين أن النساء غير المتزوجات كان معدل الوفيات لديهن أكبر 19٪ مقارنة بالنساء المتزوجات. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “MedicalNewsToday”.


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