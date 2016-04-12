مصطفى فتحي يغيب عن مواجهة الزمالك والداخلية

يغيب مصطفى فتحي لاعب الزمالك عن مواجهة الداهلية المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وكان لاعب الزمالك قد غاب عن المشاركة في المران الجماعي لفريقه الذي أقيم يوم الاثنين بسبب شعوره بالإجهاد.

وطلب فتحي أن يقوم بالخضوع لبعض التدريبات التأهيلية بسبب الإصابة وعدم قدرته على التدرب رفقة زملائه بشكل طبيعي.

وبذلك يتأكد غياب فتحي عن مواجهة الداخلية التي ستقام يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 22 من الدوري المصري.

وكان مصطفى فتحي قد تعرض لإصابة أثناء انضمامه لمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017، ولم يستطع اللحاق بلقاء مولودية بجاية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.