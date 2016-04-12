ميسي الأعلى دخلًا في العالم في كرة القدم بـ74 مليون يورو

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هو الأعلى دخلًا بين لاعبي كرة القدم في العالم، بينما يحتل مواطنه أنخل دي ماريا لاعب باريس سان جرمان المرتبة الأولى في فرنسا.

ذكرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، تحقيقًا يفيد أن ميسي أصبح لاعب كرة القدم الأعلى دخلًا في العالم، حيث وصلت عائداته في 2015 إلى 74 مليون يورو بزيادة تسعة ملايين على 2014، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم غريمه ريال مدريد “67.4 مليون بزيادة سبعة ملايين”، وزميله في برشلونة البرازيلي نيمار “43.5 مليون بزيادة 13.4 مليون”، واحتلوا المراكز الثلاثة الأولى دون تغيير للعام الثالث على التوالي.

واحتسبت المجلة الفرنسية كتلة أجور اللاعبين دون حسم الالتزامات الاجتماعية والضرائب، إضافة إلى المكافآت في المباريات وعقود الدعاية ومكافآت التوقيع.

وعلى صعيد المدربين، جاء البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب تشلسي الإنجليزي في الطليعة بـ 24 مليونًا، بفارق كبير أمام الإسباني جوسيب جاورديولا مدرب بايرن ميونيخ، الذي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل” والإيطالي فابيو كابيلو الذي أقيل من تدريب منتخب روسيا.