مطالبات لوضع لحم الخنزير بقائمة «الحلال» في ألمانيا

دُشنت على مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا حملة تدعو لوضع لحم الخنزير ضمن قائمة الأطعمة الحلال لمناصرة لحقوق الحيوانات، وهو ما اعتبره البعض تعديًا على المسلمين.

أطلق نشطاء ألمان هاشتاج “#Halalchallenge” أي “تحدي الحلال” وقاموا عبر هذه الحملة بنشر فيديوهات على فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر لحم الخنزير معلبًا كما اللحم الحلال المذبوح بالطريقة الإسلامية، حسبما أفادت روسيا اليوم.

واعتبر مناصروا هذه الحملة إن الهدف من إطلاقها هو تحقيق الوعي بعمليات القتل غير الأخلاقية للحيوانات.

وفي المقابل قال رضا كاظم من لجنة حقوق الإسلام الإنسانية إن ‘‘مسألة حقوق الحيوان أصبحت تستخدم كوسيلة لاستهداف المسلمين، فلن يجرؤوا مثلًا على القيام بمثل هذا فيما يتعلق بلحوم “كوشير” أي الحلال ”لدى الجالية اليهودية”.