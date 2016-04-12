مقتل 5 جنود و30 مسلحا كرديا في جنوب شرق تركيا

قالت مصادر أمنية والجيش يوم الثلاثاء إن خمسة جنود أتراك و30 مسلحا كرديا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في هجمات واشتباكات في جنوب شرق تركيا المضطرب.

وأضافت المصادر أن ما يقدر بنحو 57 شخصا بينهم ثمانية مدنيين أصيبوا في الهجمات.

وقتل آلاف المسلحين ومئات المدنيين والجنود منذ أن استأنف حزب العمال الكردستاني المحظور هجماته في الصيف الماضي سعيا للحصول على مزيد من الحكم الذاتي مما أدى لانهيار وقف لإطلاق النار وعملية سلام استمرت عامين ونصف العام.

واستبعدت الحكومة التركية العودة إلى طاولة التفاوض وتعهدت بسحق حزب العمال الكردستاني الذي يصفه الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة بأنه تنظيم إرهابي.

وبحسب رويترز قالت المصادر الأمنية إنه تم تكثيف العمليات في إقليم شرناق المتاخم للعراق وسوريا وإنه يمكن سماع أصوات الأعيرة النارية والانفجارات في المنطقة التي قتل فيها في وقت سابق جندي وأصيب ثلاثة آخرون.

وقال الجيش إنه خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني لقي جندي حتفه وأصيب أربعة في انفجار بقرية داجليكا في إقليم هكاري القريب من الحدود الإيرانية.

وقتل جندي ثالث في انفجار في بلدة نصيبين القريبة من سوريا لدى دخول القوات إلى مبنى خلال العمليات الأمنية. وذكرت المصادر الأمنية أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بينهم واحد في حالة خطيرة.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن الهجوم الذي وقع خلال الليل بسيارة ملغومة واستهدف قاعدة لقوات الأمن التركية في بلدة هاني أدى إلى مقتل اثنين. وقال الجيش إن 47 شخصا بينهم ثمانية مدنيين أصيبوا في ذلك الهجوم.