علماء يؤكدون على ضرورة شرب الرجال «3 فناجين» قهوة يوميًا

أكد علماء في جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول فنجان واحد للقهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 8%، وأن شرب فنجانين من القهوة على الأقل يوميًا فيخفض من احتمال تطور مرض حصى الكلى.

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة ” Men’s Health” العلمية الأمريكية حيث قدم العلماء نتائج دراستهم التي استغرقت 18 عامًا، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وقال علماء في مركز أمراض السرطان في جامعة هاواي الأمريكية إن تعاطي ما لا يقل عن فنجانين من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد بنسبة 38%.

وفي نفس السياق قال علماء الفنلنديون فاكتشفوا أن تعاطي 800 ميليجرام من البن يوميا يخفض من خطر إصابة الرجال بالاكتئاب.