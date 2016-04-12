تيران جزيرة النشاطات المائية

يكثر الحديث أخيراً عن تيران، عقب إعلان سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير، أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحالية لمصر. فما هي خصائص هذه الجزيرة؟

تقع جزيرة تيران السعودية عند مدخل مضيق تيران، الفاصل بين البحر الأحمر وخليج العقبة، وتبعد ستّ كيلومترات من ساحل سيناء الشرقي، ويصل عمقها إلى أكثر من 1800 متر. هي وجهة هواة رياضات الغوص، نظراً إلى مياهها الزرقاء الصافية الغنية بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة، كما مقصد الراغبين بالسباحة أو الاسترخاء على متن القارب والتمتع بالمناظر الأخاذة. بتكلفة لا تتجاوز ثلاثين دولاراً أمريكياً، تنطلق الرحلة إلى تيران من شرم الشيخ، عند الثامنة صباحاً، وتستغرق حوالي تسع ساعات. علماً بأن الوصول إلى الجزيرة بوساطة القارب يتطلب ساعة من الوقت، كما أن القوارب التابعة للشركات السياحية المختلفة تتوقف في الأماكن الشهيرة، وهي في طريقها إلى الجزيرة، لا سيما "جوردون ريف" و"جاكسون ريف".

ويتوفّر مدربون ذوو خبرة يقدمون النصائح والتعليمات للمبتدئين، ويشرحون عن الحياة البحرية المختبئة تحت الماء، فضلاً عن دليل الغوص على متن الرحلات البحرية وعلى الشاطئ.

* لا تنسي عند الرحلة إلى تيران: جواز السفر و"الكاميرا"، والنظارات الشمسية وواق للبشرة والقبعة وملابس البحر والمناشف

ومعدات الغوص (يمكن استئجارها على متن القارب).

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