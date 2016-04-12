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وزير الخارجية يتلقي مع نظيره البوروندي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

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وزير الخارجية يتلقي مع نظيره البوروندي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وزير الخارجية يتلقي مع نظيره البوروندي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية المصري مع نظيره البوروندي

ألتقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء،وزير خارجية بوروندي، حيث تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأزمة فى بوروندي والأوضاع فى القارة الأفريقية .

 وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، أن المباحثات بين شكري ونظيره البوروندي تطرقت إلى برامج التعاون المختلفة بين الجانبين ، وبرامج الدعم الفني والمؤسسي التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية البوروندي،عن امتنانه وتقديره للدور الذي تقوم به في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بوروندي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء تطرق بشكل مكثف إلى تطورات الأزمة السياسية فى بوروندي والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لحل الأزمة، حيث حرص وزير خارجية بوروندي على إحاطة نظيره المصري بكافة التفاصيل الخاصة بالوضع الداخلي في بوروندي على ضوء عضوية مصر الحالية فى مجلس الأمن.

 وأوضح أبو زيد أن المباحثات تناولت تنسيق المواقف بين مصر وبوروندي فى إطار الإتحاد الأفريقي، والعلاقات بين دول حوض النيل، حيث قدم وزير الخارجية المصري الشكر لنظيره البوروندي على مواقف بلاده الداعمة لمصر والداعمة للحلول التوافقية بين دول حوض النيل.

 

 

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