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أولياء أمور مدرسة «فيوتشر» يطالبون بإغلاق المدرسة ومحاكمة الحارس

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أرشيفية

أرشيفية

شهدت واقعة تعدي أحد أفراد الأمن بمدرسة خاصة على طفل في مرحلة (k.g) بمدرسة طلائع المستقبل بمدنية نصر، تطورات متلاحقة مع تصاعد غضب أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة على حد سواء.
> ودشن أولياء أمور المدرسة (Future British school) هاشتاج «محاكمة إغلاق مدرسة الفيوتشر لاغتصاب الأطفال».
> وقالت والدة الطفل المجني عليه التى رفضت ذكر اسمها، إنها فى انتظار تقرير الطب الشرعى مساء اليوم، وأضافت فى تصريحات خاصة أنها قد تلقت مكالمة هاتفية من مكتب وزير التربية والتعليم لمعرفة حقيقة الأمور والتحقيق فيها.
> وأكد أولياء الأمور بالمدرسة أنهم سوف يعتصمون أمام المدرسة الأيام القادمة، احتجاجا على أوضاع المدرسة، ومناشدة وزير التربية والتعليم إيجاد حلول فعالة لمشكلات المنظومة التعليمية.

تدوينات وزارة التعليم

تدوينات وزارة التعليم

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