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وفاة الإعلامي السوري زاهر الشرقاط برصاص «داعش» في تركيا

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وفاة الإعلامي السوري زاهر الشرقاط برصاص «داعش» في تركيا وفاة الإعلامي السوري زاهر الشرقاط برصاص «داعش» في تركيا

الإعلامي السوري زاهر الشرقاط – أرشيفية

توفي الإعلامي السوري زاهر الشرقاط، اليوم الثلاثاء، في مدينة غازي عنتاب بتركيا، متأثرًا بإصابة في الرأس بعد تعرضه للاغتيال من قبل تنظيم “داعش” أول أمس.

أعلنت قناة ”حلب اليوم” التي كان يعمل بها “الشرقاط”: ‘‘استشهاد الزميل زاهر الشرقاط في مستشفى بمدينة غازي عنتاب التركية متأثراً بإصابته قبل يومين بطلق ناري في الرأس’’،  وكتبت ذلك في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويعتبر “الشرقاط” من الإعلاميين البارزين في قناة “حلب اليوم”، ومعروف عنه إعداده وتقديمه لبرامج مناهضة للغلو الفكري والتطرف.

وكان الإعلامي تعرض لأكثر من مرة لمحاولة اغتيال من تنظيم “داعش”.

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