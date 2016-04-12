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رئيس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع المعوقات أمام المشروعات المتوقفة وحلها

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رئيس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع المعوقات أمام المشروعات المتوقفة وحلها رئيس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع المعوقات أمام المشروعات المتوقفة وحلها
شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المستمرة لموقف ومعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً وزارياَ موسعاً بحضور وزراء الأوقاف، الشباب، الإسكان، ، الكهرباء، البيئة، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة، البترول، النقل، الآثار، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد على أهمية التعامل السريع مع كافة المعوقات التى تواجه المشروعات المتوقفة وحلها، بما يسهم فى دخول تلك المشروعات حيز الخدمة فى أقرب وقت وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التى تم ضخها فيها، كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها حاليا فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، المقرر دخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لنهوها، بما سيسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك المشروعات.


>رئيس الوزراء: البدء فورا فى وضع استراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية
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رئيس الوزراء يتابع سير العمل بحصر المشروعات المتوقفة الجارى تنفيذها

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مصر 365

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