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كتلة المستقبل: جسر الملك سلمان خطوة على مسار التكامل الاقتصادى العربى

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كتلة المستقبل: جسر الملك سلمان خطوة على مسار التكامل الاقتصادى العربى كتلة المستقبل: جسر الملك سلمان خطوة على مسار التكامل الاقتصادى العربى

>وصفت كتلة تيار "المستقبل" اللبنانى قرار إقامة جسر الملك سلمان الذى يربط بين ومصر بأنه خطوة متقدمة ورائدة على مسار التكامل الاقتصادى والإنمائى المطلوب الاستمرار بتعزيزه وتنميته بين الدول العربية كافة".

وأشادت الكتلة فى بيان صدر عن اجتماعها الأسبوعى اليوم بالزيارة المهمة التى قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى ، وقالت الكتلة إن الزيارة أسفرت عنها فى تدعيم أواصر التعاون بين البلدين على مختلف المستويات على وجه الخصوص فيما يتعلق بتدعيم التكامل فى ما بينهما حماية للأمن القومى العربى فى مواجهة الاخطار المحدقة به وفى مقدمها الارهاب.
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مصر 365

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