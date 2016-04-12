الخارجية الروسية: أمريكا تحاول الضغط علينا بشأن التسوية فى سوريا

>قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى للضغط على موسكو بشأن قضية التسوية السورية، وهو ما يؤثر سلبيًا على التعاون العسكرى بين البلدين فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله: "لاحظنا فى الآونة الأخيرة حالات يتم فيها تسييس قضية التسوية السورية، حيث يتم استغلال الاتصالات واللقاءات فى نيويورك وجنيف للضغط على روسيا، ونلاحظ أن بعض كبار المسؤولين فى الإدارة الأمريكية يقفون بشكل خفى وراء هذا التسييس، ونحن نرفض هذا النهج".

وأضاف ريابكوف "هذا ليس نهج شراكة، بل أن هذا النوع من الإجراءات لا يعزز التعاون، بما فى ذلك التعاون بين جيشينا فى سوريا"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية التزمت باستمرار بنفس موقفها العملي؛ ألا وهو رفض التعاون مع السلطات فى دمشق، ومسألة التعاون التكتيكى فى إطار استخدام القوة مع المجموعة الجوية الروسية فى سوريا".

وتابع ريابكوف بالقول "هذا أمر مؤسف، ففى حالة وجود هذا التعاون، من الممكن التخلص من تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين"، مردفا: "لطالما عرقلت الاعتبارات السياسية هذا التعاون، يتعين علينا دراسة هذا الموقف"، موضحا: "الوضع ليس بالكارثي، وإن كانت العراقيل أمام التنسيق بين البلدين مسألة تدعو للأسف".

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