أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قناة "الجزيرة أمريكا" تغلق أبوابها بعد أقل من ثلاث سنوات على انطلاقتها

Google+ Print
قناة "الجزيرة أمريكا" تغلق أبوابها بعد أقل من ثلاث سنوات على انطلاقتها قناة "الجزيرة أمريكا" تغلق أبوابها بعد أقل من ثلاث سنوات على انطلاقتها

>تغلق قناة "الجزيرة أمريكا" أبوابها الثلاثاء بعد محاولة مكلفة وفاشلة لدخول سوق تلفزيون الكابل فى الولايات المتحدة، وأطلقت القناة فى 2013 من قبل الجزيرة التى مقرها قطر وحصلت على الإشادة بسبب تغطيتها ، إلا انها لم تحصل على اعداد المشاهدين أو الإعلانات الكافية، وأعلن اغلاق القناة فى يناير ومن المقرر أن تنهى بثها بامسية خاصة من ثلاث ساعات الثلاثاء تعرض خلالها تغطيتها منذ انطلاقتها.

وقالت المجموعة فى بيان "لقد تشرفنا بتغطية قصص الاشخاص الذين يمثلون قوة وصلابة الروح البشرية، والاشخاص الذين قاتلوا من اجل الخير وواجهوا المصاعب والذين تستحق قصصهم واصواتهم التغطية"، وأضافت "لا تزال هناك قصص للعديد من الأشخاص فى أمريكا تستحق أن تسمع"، ودفعت الجزيرة التى تشغل واحدة من أكبر الشبكات الإخبارية فى العالم وتملكها العائلة الحاكمة فى قطر، أكثر من 500 مليون دولار لإطلاق قناة "الجزيرة أمريكا".

وفى منتصف 2013 بدأت القناة بثها بعدما عينت نحو 850 موظفا وفتحت 12 مكتبا فى الولايات المتحدة، وكانت القناة تهدف إلى منافسة قنوات "سى ان ان" و"فوكس نيوز" و"ام اس ان بى سي" الأميركية، إلا أنها اخفقت فى استقطاب اعداد كافية من المشاهدين.

وتأتى خطوة اغلاقها مع انتقال مشاهدى التلفزيون المتزايد نحو البث الرقمى، وأطلقت الشركة شبكة رقمية باللغة الإنجليزية فى 2014 لاستقطاب المشاهدين الشباب الذين لا يشاهدون الأخبار على التلفزيون ولا يقرأون الصحف، ومنذ انطلاقها واجهت "الجزيرة أمريكا" صعوبات فى اجتذاب اعداد كبيرة من المشاهدين الأميركيين بسبب تاريخها فى الشرق الأوسط حيث كانت القناة تبث تسجيلات لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ويقول بعض المحافظين أنها لا تزال معادية للغرب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري

فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري