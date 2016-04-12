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صور.. 17 سيارة تنقل طرود خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته للقاهرة

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نقل طرود خادم الحرمين الشريفين

نقل طرود خادم الحرمين الشريفين

 

انتهت سلطات مطار القاهرة الدولي من إجراءات سفر وشحن الوفود والطرود المرافقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء فترة زيارته لمصر بنقلهم في 17 سيارة شحن، التي استغرقت 5 أيام إلتقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح ، وتم توقيع 24 اتفاقية ومذكرة بين البلدين.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات سفر 320 راكبًا على طائرتين سعوديتين، كانوا ضمن الوفد المرافق للملك، تم إنهاء إجراءات سفرهم من استراحة كبار الزوار بالمطار.

وتم السماح بدخول 17 سيارة نقل لشحن الطرود التي كانت مرافقة لزيارة الملك أيضًا، تم تخصيص خدمات أمنية للسيارات ودخولها من باب 24 المجاور لاستراحة كبار الزوار واستراحة رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر انه بذلك يكون تم الانتهاء من سفر كافة الوفود التي رافقت الملك خلال زيارته.

 

 

نقل طرود خادم الحرمين الشريفين

نقل طرود خادم الحرمين الشريفين

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أونا

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