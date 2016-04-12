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تأجيل محاكمة الساعدى القذافى إلى 10 مايو

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تأجيل محاكمة الساعدى القذافى إلى 10 مايو تأجيل محاكمة الساعدى القذافى إلى 10 مايو

> قررت محكمة فى العاصمة الليبية الثلاثاء تأجيل محاكمة الساعدى القذافي، نجل معمر القذافى والمتهم بالتورط فى القمع الدامى لثورة العام 2011، إلى العاشر من مايو المقبل.

وقال مسؤول فى مكتب نائب العام فى طرابلس لوكالة فرانس برس "عقدت جلسة لمحكمة الساعدى القذافى اليوم، تقرر خلالها تأجيل النظر فى القضية إلى 10 مايو لمنح فريق الدفاع مهلة اضافية للاستعداد للمرافعة"، وأصاف المسؤول الذى فضل عدم الكشف عن اسمه أن الساعدى (43 عاما) حضر جلسة اليوم فى مقر الدائرة الجنائية الثانية فى محكمة استئناف طرابلس فى وسط العاصمة.

وبحسب السلطات القضائية الليبية، فان قرار الاتهام بحق الساعدى يضم قضايا جنائية وجنحا متعلقة "بالخطف وهتك العرض والإيذاء الخطير وإساءة استخدام الوظيفة ودعم وتمويل جماعات مسلحة للقضاء على ثورة فبراير"، كما يشمل قرار الاتهام "جلب المرتزقة وتحديد المدن المناهضة للنظام السابق بأرقام وعلامات أدت إلى زعزعة الامن والاستقرار فى البلاد"، علما انه يحاكم أيضا بتهمة قتل مدرب سابق لنادى الاتحاد لكرة القدم فى طرابلس فى العام 2005.

وأودع الساعدى سجن الهضبة فى طرابلس منذ سلمته النيجر فى مارس 2014. وفى بداية اغسطس العام الماضي، انتشر على الإنترنت شريط يظهر تعرض الساعدى للضرب فى هذا السجن، وكانت محكمة فى طرابلس حكمت فى يوليو 2015 على سيف الإسلام، النجل الآخر لمعمر القذافي، ومسؤولين فى النظام السابق بالإعدام بالرصاص، بينما حكمت على مسؤولين آخرين بالسجن.
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مصر 365

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